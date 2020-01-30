Ekipler, hayvan varlıklarının tespiti için çalışıyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında çalışmalara devam ediyor.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri ekipleri İl genelinde anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında hayvan varlıklarını tespit için çalışmalarına devam ediyor. Iğdır’a bağlı Halfeli Beldesinde tespit çalışmalarına devam eden ekipler, işlerin aksamaması için gereken tedbirlerin alınması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

IĞDIR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:42

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