Iğdır’da silahla vurulan leylek tedavi altına alındı

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Iğdır’da yaralı olarak bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafında tedavi altına alındı.

Iğdır Evci köyü arazisinde yaralı leyleği bulan Selahattin Timar, isimli vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Köye giden yetkililer leyleği merkeze getirdi. Veteriner kontrolünden geçirilen leyleğin silahla vurulduğu anlaşıldı. Yetkililer leyleği hemen tedavi etti.

Tedavisi yapılan yaralı leylek, iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacak.



IĞDIR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:42

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