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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Iğdırlı gazilerden ırkçı Yunan milletvekili Lagos’a tepki

İHA

Iğdır'da Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepkiler sürüyor.

Iğdırlı gazilerden ırkçı Yunan milletvekili Lagos’a tepki

Iğdır’da Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağını yırtmasına tepkiler sürüyor.
Iğdır 1974 Kıbrıs Barış Hareketine Katılanlar Derneği üyeleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda ellerinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları ile bir araya geldi. Gaziler ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) provokasyonuna tepki gösterdi.
Iğdır 1974 Kıbrıs Barış Hareketine Katılanlar Derneği Başkanı İsmet Tağal, Yunan Kralı Konstantin’in 1921 yılında İzmir’e geldiğinde yere serilen Türk Bayrağını çiğneyerek içeri girdiğini, 10 Eylül 1922'de İzmir’e gelen Atatürk’ün önüne serilen Yunan bayrağını çiğnemediğini hatırlattı. Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un atalarını örnek aldığını söyleyen Tağal konuşmasında, “Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi bir Yunanlı bu hakareti yapıyor Avrupa Birliğinin sesi çıkmıyor. Bu, biz bu olayı destekliyoruz anlamına geliyor. Avrupa Birliği aklını başına alsın” dedi.
Açıklama yapan gaziler, daha sonra Belediye Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudular.

IĞDIR

30 Ocak 2020 Perşembe

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