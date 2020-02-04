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Iğdır’da değerlendirme ve hazırlık toplantısı yapıldı

İHA

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez okul müdürleri ile 1. dönem değerlendirme ve 2. döneme hazırlık toplantısı yaptı.

Iğdır’da değerlendirme ve hazırlık toplantısı yapıldı

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez okul müdürleri ile 1. dönem değerlendirme ve 2. döneme hazırlık toplantısı yaptı.
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “İlimiz Tübitak 4006 Bilim Fuarında 84 okulumuz 1485 başvuru yaptı. Yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kattır. Bundan dolayı okul müdürleri ve projelere katkı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ederim. DYK kurslarının düzenli takip edilmesi, LGS ve YKS için DYK kursları önem arz ediyor. Akademik başarıyı arttırıcı tedbirlerin alınması okul müdürlerimizin liderlik yapması gerekiyor. Okul aile birliklerinin daha aktif şekilde çalışması için okul idaresi ve okul aile birliği üyelerinin koordinasyon halinde olması gerekiyor. Yaylacılık faaliyetlerin yoğun olduğu okullarımızda Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslara özen gösterilmesi gerekiyor. Iğdır Okuyor Projesinin takip edilip öğrencilere okuma kültürünün oluşturulması gerektiğini, veli ziyaretlerimizin hız kesmeden devam etmeli” dedi.

IĞDIR

04 Şubat 2020 Salı

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