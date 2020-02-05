Doğubayazıt’ta kar yağışı, Pamuk Geçidi'nde tipi etkili oldu

Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı’nın eteğinde yer alan Doğubayazıt ilçesinde gün boyu kar yağışı etkisini sürdü. Kar yağışından dolayı ilçeye bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ederken bazı noktalarda kar kalınlığı da arttı. İlçenin bazı mahallelerinde hayvanlarını dışarıda yemleyen vatandaşlar hayvanlarını ahırlarda yemledi.

IğdırDoğubayazıt kara yolunun 18. kilometresinde bulunan Pamuk Geçidi'nde ise önceden yağan kar, yaşanan tipiden dolayı yola savruldu. Bazı araçlar tipiden dolayı yol almakta zorlandı.

IĞDIR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:37

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