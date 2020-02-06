Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası: 4 yaralı

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IĞDIR'da, gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde, gençler arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Eser Koç, Gökhan Sisko, Ramazan Sisko ve Ömer Sisko, çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavganın ardından olay yerinde toplanan kalabalık ise polis ekiplerince güçlükle dağıtıldı. Polis, gençlerin kavgasının nedenini belirlemeye çalışıyor.FOTOĞRAF





IĞDIR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:35

YATSI 18:54

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