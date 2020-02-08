Iğdır’da şiddetli fırtına etkili oldu

'Babam ve ben'

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Iğdır’da etkisini gösteren kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan fırtına, gün boyunca etkisini sürdürdü. İl genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli fırtınanın etkisini sürdüreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

IĞDIR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:37

YATSI 18:57

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