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ASİMDER yönetim kurulu üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı

İHA

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Basın sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Hacıkasımoğlu ASİMDER Yönetiminin ve üyelerinin ?14 Şubat Cuma? günü olağan üstü toplantı kararıyla toplanmaya çağrıldığını açıkladı.

ASİMDER yönetim kurulu üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Basın sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Hacıkasımoğlu ASİMDER Yönetiminin ve üyelerinin ?14 Şubat Cuma? günü olağan üstü toplantı kararıyla toplanmaya çağrıldığını açıkladı.
Toplantı kararını açıklayan ASİMDER Basın Sözcüsü Erhan Hacıkasımoğlu, gündem maddesi olarak Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyevin ASİMDER Başkanı Göksel Gülbey hakkındaki kararlama kampanyasına istinaden gerçekleşeceğini bildirdi.
ASİMDER Sözcüsü Erhan Hacıkasımoğlu, “Biz Ermenilerin Dünya’da Türkiye hakkında uydurduğu sözde Ermeni Yalanlarına karşı kurulan ve mücadele eden bir derneğiz. Yani bizim Tüzüğümüzde ne Azerbaycan var nede Azerbaycan'ın kaybetmiş olduğu Karabağ toprakları ve Hocalı soykırımı var. Biz Azerbaycan'ın Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in “İki Devlet bir millet” sözüne istinaden Azerbaycan'ın Ermenilerden çekmiş olduğu zulmü, soykırımı da kendi siyasi politikamız olarak benimseyip kendi meselemiz gibi yaptığımız bütün çalışmalarda gündeme taşıyorduk. Azerbaycan Diaspora Bakanlığından, Azerbaycan'ın dış temsilcilerinden çok biz ASİMDER olarak Karabağ’ı, Hocalı Soykırımını dünyaya duyurmuş bulunmaktayız. Bu yüzden birçok yabancı ülkede Ermenilerin hain saldırılarına maruz bile kaldık. Ama biz Mücadele ettiğimiz Ermenilerden ve onların alçak yalanlarından çok, Azerbaycan Kars Başkonsolosunun, Başkanımız hakkındaki mesnetsiz iddiaları, karalama siyaseti ve resmi kurumlara yapmış olduğu şikayetler incitmiştir. Son günlerde Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev’in sanki Türk diplomatıymış gibi Türkiye'nin iç işlerine karışarak, Başkanımız hakkında baskı kurmaya çalışması bardağı taşıran son nokta olmuştur.
“Başkanımızı kimseye yem etmeyiz”
Bu sebepten dolayı önce Dernek Yönetimimizi ve ardından Derneğimizin bütün üyelerini olağan üstü toplantıya çağırarak, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev’e tepki olarak, Ermeni yalanlarına ve iddialarına karşı yapacağımız her türlü faaliyette Azerbaycan’ın meselesi olan Karabağ ve Hocalı Soykırımını kesinlikle gündeme taşımamak, Yaptığımız bütün faaliyetlerde Azerbaycan’da yapılan soykırımlarla ilgili yanımızda götürüp dağıttığımız, halkı bilgilendirmeye yönelik bütün, kitap, broşür gibi materyallerin bundan sonra dağıtımını durdurmak, Azerbaycan’ı Türkiye’de tanıtmaya ve halklar arasındaki kardeşliği güçlendirmeye yönelik devam eden siyasi, kültürel ve diğer faaliyetleri durdurmak ve bundan sonra yapılması planlananları askıya almak, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev’in mesnetsiz tutum ve davranış içinde bulunarak, Başkanımız hakkında Türk Resmi makamlarına yaptığı şikayetlerin ve baskıların karşısında durmak, Başkanımızı sonuna kadar sahiplenmek, Varsa yönetim kurulu ve dernek üyelerimizin diğer önerilerini tartışmaya açıp, oy birliği ile karara bağlamak, gibi maddeleri görüşeceğiz.
ASİMDER Yönetim Kurulu Üyelerimizi ilk etapta ?14 Şubat Cuma? günü gündem maddelerini görüşüp, şekillendirip, genişletip, akabinde tüm dernek üyelerimizin katılımıyla olağan üstü toplantıyı gerçekleştirip salt çoğunluğun oylamasına sunarak karara bağlayacağız.” dedi.

IĞDIR

08 Şubat 2020 Cumartesi

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