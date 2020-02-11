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Iğdırlı genç hayvanseverlerden örnek davranış

İHA

Iğdır'da bir araya gelen genç hayvanseverler, Haydar Aliyev Parkına hayvanların mamalara daha rahat ulaşmaları için mamalık bıraktılar.

Iğdırlı genç hayvanseverlerden örnek davranış

Iğdır’da bir araya gelen genç hayvanseverler, Haydar Aliyev Parkına hayvanların mamalara daha rahat ulaşmaları için mamalık bıraktılar.
Iğdırlı hayvansever gençler tarafından oluşturulan, Halbe Sivil Toplum Örgütü üyeleri bir grup genç yaptıkları çalışmalarla takdir topladılar. İl genelinde yaşayan sokak hayvanların beslenme ve su ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan genç hayvanseverler ilk iş olarak yardımseverlerden gelen bir mamalığı Haydar Aliyev Parkında bir ağaca monte ettiler. Genç hayvanseverler kurdukları mamalığa, mama doldurdular.
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren hayvansever Betül Usta, "Bugün burada bir yardımsever vatandaşımızdan gelen bir mamalığı monte ettik. İçine de mama bırakacağız. Sonuçta hayvanların da bir canlı olduğunu ve bizim kadar yaşama haklarının bulunduğunu unutmamamız gerekiyor. Destek verenlere teşekkür ediyoruz " dedi.
Hem sorumluluk hem de toplumda sokak hayvanlarına olan sevginin pekiştirilmesi gerektiğini belirten Aslıhan Bağca, “Halbe topluluğu olarak dört aydır faaliyet gösteriyoruz. Amacımız sokak hayvanlarını ve doğayı korumak. Çevre temizliği, mama dağıtımı gibi birçok etkinlik yaptık. Vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz” dedi.
Genç hayvanseverler daha çok hayvana yardım etmek için duyarlı vatandaşlardan yardım beklediklerini söylediler.

IĞDIR

11 Şubat 2020 Salı

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