Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan askerler ve güvenlik korucuları Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Kızılay'a destek veren jandarmalar, gönüllülük esasına dayalı olarak 3 aylık periyotlar dahilinde Kızılay'a kan bağışında bulundular. Jandarma erleri vatani görevlerini yerine getirirken böylesine anlamlı bir faaliyette bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek 305 ünite kan bağışında bulundular.
IĞDIR
11 Şubat 2020 Salı
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