Iğdır için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Iğdır için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

VanBahçesaray kara yolunda bir hafta önce meydana gelen ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği çığ felaketi sonrası meteoroloji yeni çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Iğdır'ın da içinde olduğu Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan illerinin geneli için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Çığ tehlikesinin cuma gününe kadar süreceği belirtildi.

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