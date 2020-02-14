Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 15 Şubat 2020 tarihinde 09:00 ile 12:00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yer, "Bağlar Mahallesi " olarak belirtildi.
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