Terör propagandasına 12 gözaltı

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Iğdır'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 12 şahsı operasyon ile gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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