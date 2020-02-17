Azerbaycan’ın milli kahramanı Tunç’tan ASİMDER’e ziyaret

Türkiye’den 20 Ocak (Yanvar) 1990 yılında Azerbaycan’a giden ve 1992 yılında Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan toprağı Karabağ’ın savunmasına gönüllü katılan ve cephede savaşan, Azerbaycan Ummi Milli Lideri rahmetli Haydar Aliyev tarafından Albay rütbesi verilerek, Azerbaycan’ın ilk ve tek Türkiyeli milli kahramanı unvanını alarak Emniyet Müdürlüğü yapan Iğdırlı İsmail Tunç, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey’i makamında ziyaret etti.

ASİMDER’in, Azerbaycan ve Türkiye’nin uğradığı haksız propagandalarının karşısında Ermenistan ile Ermeni diasporasına karşı en güçlü savunma veren teşkilat olduğunu belirten Azerbaycan Milli Kahramanı İsmail Tunç, “ASİMDER’in faaliyetlerini yıllardır Azerbaycan basınından takip etmekteyiz. Ermenistan ordusuna karşı 1992 yılında bizler cephede mücadele ettik. ASİMDER ise Ermenistan lobisi ile Ermeni diasporasına karşı masada ve sokaklarda mücadele etmektedir. Bu kutsal milli dava ve mücadeleden dolayı sizleri tebrik ve teşekkür ederim. Son zamanlarda ulusal basına yansıyan ve mahkemeye kadar taşınan Azerbaycan Kars Başkonsolosumuz Nuru Quliyev ile ASİMDER arasındaki bu gerginlik bizleri üzmüştür. Şahsım adına ASİMDER bu haksızlığı hak etmemiştir. İnşallah bu gerginlik son bulurda Ermeni lobileriyle el ele yine mücadele ederiz” dedi.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, “ASİMDER genel merkezi olarak her zaman Ermenistan ve Ermeni Diasporasına karşı Türkiye’nin 1915 olayları sözde Ermeni soykırımı ile işgal edilen Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ hakkında faaliyet göstermişizdir. Son zamanlarda ASİMDER’e karşı başlatılan ve sebebinin ne olduğu belli olmayan karalama propagandasının arkasındaki karanlık eller ve güçler mutlaka ortaya çıkartılacaktır. Bugün ASİMDER genel merkezimizde sizin gibi bir dava adamını ve Milli Kahramanı ağırlamak bizleri onurlandırmıştır. Ayrıca Azerbaycan Dünya TV programcılarını da aramızda görmek bizleri memnun etmiştir” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Milli Kahramanı ve Emekli Emniyet Müdürü İsmail Tunç’a 1992 yılında Türkiye’yi ve Iğdır’ı Karabağ savaşında kardeşlerimizin yanında kahramanca temsil ederek Ermenistan’a karşı savaşmasından dolayı teşekkür plaketi verdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.