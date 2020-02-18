Terör propagandasına 6 gözaltı

Iğdır'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Tuzluca ve merkez ilçede düzenlenen operasyonda 6 şahıs ikametlerinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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