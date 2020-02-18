Terör propagandasına 6 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Tuzluca ve merkez ilçede düzenlenen operasyonda 6 şahıs ikametlerinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.