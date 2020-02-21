Iğdır’dan Elazığ’a yardım tırı

Iğdır’dan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Iğdır Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi ve yiyeceklerin bulunduğu tır, Iğdır Valiliği önünden gitmek üzere hareket etti. Iğdır Elazığ el ele, IğdırElazığ birlikte, yardım tırının bugün yola çıkacağını belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, konuşmasında, “Bu yardım tırı Iğdırlı vatandaşların yardımı ile doldu. Bütün herkes gece gündüz demeden çalışarak bu tırın dolması, hazır olması için el ele verdiler. Bu millet olmanın gereğidir”dedi.

Yardım tırı dua ve alkışlar eşliğinde Elazığ’a doğru yola çıktı.

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