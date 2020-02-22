Doğadaki yaban hayvanları unutulmuyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Bölge Müdürlüğü tarafından doğaya yaban hayvanları için yem bırakıldı.
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde geçen sert kış şartlarında yaban hayvanlarının imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri yetişiyor. Zorlu kış şartlarında besin bulma sıkıntısı çeken yaban hayvanları için, ekipler yemleme çalışmaları yapıyorlar.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-