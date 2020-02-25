Tuzluca'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçede uzun zamandan beri yağmayan kar sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. İlçe merkezi ve köylerde eğitime ara verilirken, ulaşımın aksamaması için ilçe belediyesine bağlı ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı emniyet birimleri de sürücüleri kurallara uyması ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.