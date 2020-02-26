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Iğdır'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldı

DHA

MEVSİMİN üçüncü karı düşen Iğdır'da göç etmeyen leylekler ilginç görüntüler oluşturdu. Valilik binasının üstüne yuva yapan leylekler, kar yağışı geçene kadar yuvalarında bekledi.

MEVSİMİN üçüncü karı düşen Iğdır'da göç etmeyen leylekler ilginç görüntüler oluşturdu. Valilik binasının üstüne yuva yapan leylekler, kar yağışı geçene kadar yuvalarında bekledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin 'Çukurovası' olarak bilinen ve son yılların en sıcak kış mevsimi yaşanan Iğdır'da leylekler kenti terk etmedi. Kentteki sulak alanların yanı sıra binalarda yuva yapan leylekler kar sürprizi ile karşılaştı. Lapa lapa kar yağışı altında bekleyen leylekler ilginç görüntü oluşturdu. Ansızın bastıran kar yağışına rağmen yuvalarından ayrılamayan leylekler, yağışın dinmesini bekledi.
Kış sezonu boyunca üçüncü kez kar yağması vatandaşları ve öğrencileri ise sevindirdi. Kar altında koşuşturan öğrenciler büyük keyif yaşarken vatandaşlar, yağışın bereket anlamına geldiğini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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