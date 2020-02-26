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Iğdır’da "Iğdır Okuyor Hedefi Yükseliyor" kitap projesinin soru hazırlama komisyonu toplanarak birinci dönem sınavının değerlendirmesi yapıldı.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Ok başkanlığında "Iğdır Okuyor Hedefi Yükseliyor" kitap projesinin soru hazırlama komisyonu toplanarak Cuma günü yapılacak olan birinci dönem sınavının değerlendirmesi yapıldı.

Projenin amacının, Iğdır genelinde; Öğrencilerde analitik düşünce becerilerini geliştirmek, kitap okuma alışkanlığını kalıcı hale getirmek, birlikte hareket edebilme becerisini geliştirmek, okuyan bir neslin temelini atmak ve eğitimde başarıyı artırmak olduğu belirtildi.

Projenin uygulanacağı alan ise Iğdır Merkez İlçesinde yer alan 51 Ortaokul ve 20 Lise olacak.

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