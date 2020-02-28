Iğdır’daki okullardan TÜBİTAK-4006 projesine bin 536 başvuru

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Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda TÜBİTAK4006 projesine başvuru sayısı geçen yıla oranla rekor kırarak 84 okulda 1536 adet projeye ulaştı.

Geçen yıl başlayan çalışmalar meyvesini vererek proje başvuru sayısındaki artış eğitimöğretime de olumlu katkı sağladı.Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, yaptığı toplantılarda başarının devam etmesi gerektiği vurgusunda bulundu. Yapılan proje çalışmaları Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin projeler noktasında vermiş olduğu eğitimler de, bu tür projelerin çalışmalarına ciddi katkılar sağladı.

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