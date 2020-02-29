Canlı mühreyle kaçak kınalı keklik avlayanlara 39 bin TL para cezası



Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, canlı mühre ile avlanan 9 kişiye toplam 39 bin 264 TL para cezası verdi.

Aralık ilçesi Bulakbaşı kırsalında av koruma ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı mühre ile kaçak kınalı keklik avı yapan 9 şüpheli tespit etti. Ekipler, durumu Taşburun Jandarma Karakol Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçak avlanan 9 kişiye 26 bin 764 TL idari para cezası, 12 bin 480 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 39 bin 264 TL para cezası kesti. Operasyonda av hayvanlarını çekmek için kullanılan 16 kınalı kekliğe ve kafeslere de el konuldu.

Keklikler, veteriner hekim muayenesinin ardından doğaya bırakılırken, kafesler de yakılarak imha edildi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2020-02-29 10:58:15



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