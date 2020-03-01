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Iğdır’da “Yeni Coronavirüs” bilgilendirme semineri düzenlendi

İHA

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Yeni Coronavirüs" (nCov19) bilgilendirme semineri düzenlendi.

Iğdır’da “Yeni Coronavirüs” bilgilendirme semineri düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Yeni Coronavirüs” (nCov19) bilgilendirme semineri düzenlendi.
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Iğdır Üniversitesi akademisyenleri ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Seminerin konuşmacısı Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Önder Akkaş, yakın zamanda Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan “Yeni Coronavirüs” salgını ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Dr. Öğr. Üyesi Önder Akkaş, “Yeni Coronavirüs” soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERSCoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARSCoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesindendir” dedi.

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