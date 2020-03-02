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Iğdır’da av sezonu sona erdi

İHA

Iğdır’da av sezonu sona erdi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü, Iğdır genelinde 1 Mart 2020 yılı itibariyle av yasağı başladığını duyurdu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı ve Av Komisyon kararları doğrultusunda av yasağını başlattı. Yasak ile birlikte av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere yasal olarak Kara Avcılığı ‘‘Av Sezonu’’ içerisinde yapılabilmektedir. Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, 20192020 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu 17.08.2019 tarihinde başlamış ve 01.03.2020 tarihi itibariyle kapanmıştır. Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasaktır.
Av sezonu dışında avlanılmaması, av ve yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yavru ve yumurtalarının toplanılmaması ve bu tür yasa dışı faaliyetlerde bulunanların Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet Birimleri ve Fahri Av Müfettişlerimize bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz etmekte olup, av sezonu dışında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine muhalefet edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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