Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek



Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA) - IĞDIR'da ilkokul öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na başlayan Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek verdi.

İdlib'deki saldırıda askerlerin şehit edilmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren Melekli Beldesi'ndeki Şehit Er Aytekin Arslan ilkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, Atatürk portreli tişörtlerini giydi, sınıflarını bayraklarla donattı. Okul Müdürü Oktay Maral, öğretmenleri Özkan Oğan'la birlikte Mehmetçiğe selam veren öğrenciler, "Selam olsun kahraman, Mehmetçiğe dualarımız sizinle hep yanınızdayız. Bizler için şehit olan Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız onlarla" dedi. Sınıf öğretmeni Özkan Oğan, "Bugün öğrencilerim ile Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı harekatında görev alan kahraman Mehmetçiklerimize destek vermek için bayraklı tişörtlerimizi giyerek sınıfımızı bayraklarla donattık. Miniklerimiz Mehmetçiklerimize dua edip asker selamı vererek onlara destek olmak istediler" diye konuştu. Okul Müdürü Oktay Maral da dualarını Bahar Kalkanı harekatına katılan Mehmetçiğe gönderdiklerini söyledi.

FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2020-03-03 11:13:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.