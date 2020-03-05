Iğdır'da kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

Iğdır'da yol kontrolü esnasında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL olan kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suveren Jandarma yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL olan çeşitli markalarda 3 bin 549 adet faturasız kozmetik ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli bir şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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