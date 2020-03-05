Iğdır'a şehit ateşi düştü

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.



Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara İdlip’de şehit olmuştur. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.