Iğdır'a şehit ateşi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Iğdır'a şehit ateşi düştü

DHA

Iğdır'a şehit ateşi düştü


KARAKOYUNLU(IğdIr), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı´nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara´nın Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde oturan baba ocağına acı haber verildi.
İdlib'de rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara´nın Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Çocukları Fatih Kara'nın şehadet haberine Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş ve askeri yetkililerden alan Nazlı ve Asker Kara çifti, büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Kara çiftine olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. Şehit Fatih Kara'nın 3 kardeşinin bulunduğu ve ağabeyinin de Mersin ilinde polis olduğu belirtildi.
Iğdır Valisi Enver Ünlü konu ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Enver Ünlü, "İdlib´te devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Iğdır´lı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara´nın şehit düştüğü haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Şehidimize Allah´tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Iğdır IĞDIR, (DHA)-
2020-03-05 21:55:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Iğdır'a şehit ateşi düştü
Iğdır'da kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Iğdır'da kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları ...
(Görüntülü) Koluna şarapnel parçası isabet eden gazi, İdlib'e arkadaşlarının yanına dönmek istiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koluna şarapnel parçası isabet eden ...
İdlib gazisi arkadaşlarının yanına dönmek istiyor
YEREL HABERLER İdlib gazisi arkadaşlarının yanına dönmek istiyor
Iğdır'da kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Iğdır'da kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara ...
Iğdır’da erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Iğdır’da erkek cesedi bulundu
(Görüntülü) Epilepsi hastası, düştüğü su birikintisinde boğuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Epilepsi hastası, düştüğü su ...
Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı ...
Epilepsi hastası motosikletle su birikintisine düşüp öldü
YEREL HABERLER Epilepsi hastası motosikletle su birikintisine düşüp ...
Iğdır'da 45 bin TL değerinde kaçak içki ve kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Iğdır'da 45 bin TL değerinde kaçak içki ve kaçak ...
Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu: 2 ...
Rektör Alma, Mevlana İlkokulu'nda özel eğitim sınıflarının açılışına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Alma, Mevlana İlkokulu'nda özel eğitim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X