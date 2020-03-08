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Iğdır Üniversitesinde “Bağımlılığa Hayır” programı düzenlendi

İHA

Yeşilay Haftası kapsamında Tuzluca Meslek Yüksekokulu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından "Bağımlılığa Hayır" programı düzenlendi.

Iğdır Üniversitesinde “Bağımlılığa Hayır” programı düzenlendi

Yeşilay Haftası kapsamında Tuzluca Meslek Yüksekokulu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından “Bağımlılığa Hayır” programı düzenlendi.
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla “Bağımlılığa Hayır” programı gerçekleştirildi.
Programa; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Akkuş, ANLAŞMER Müdür Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Kuyaksil, Tuzluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mubin Koyuncu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Tuzluca Meslek Yüksekokulu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) iş birliğiyle gerçekleştirilen programın konuşmacıları, Tuzluca Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Kamil Ateş, Sosyal Hizmet Uzmanı Muhammet Bozkurt ve Psikolog Yağmur Güneş oldu.
Programda YEDAM’ın yürüttüğü faaliyetlerden söz edilirken, madde bağımlılığına karşı korunmanın ve madde bağımlılığıyla mücadele etmenin yolları anlatıldı.
Program, konuşmacılara teşekkür belgesi verilmesinin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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