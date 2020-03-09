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Iğdır’da tüm tedbirlere rağmen kaçak keklik avcıları pes etmiyor

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyünde tuzakla kurak avı yapan dört şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından para ve tazminat cezası uygulandı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında yasadışı 4 avcı tespit etti. Ekipler hemen Karakoyunlu Jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgede yapılan aramada 8'i canlı mühre olarak kullanılan, 20'si ise tuzaklarla yakalanan toplam 28 keklik bulundu. Ekipler kaçak olarak avcılık yapan dört şahsa 11 bin 904 lirası idari, 19 bin 40 lirası da tazminat cezası olmak üzere toplam 30 bin 944 lira para cezası kesti.

Tuzakla yakalanan keklikler doğaya salındı



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