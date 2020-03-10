Yol kontrolünde keklik avlamak için kurulan tuzak düzenekleri ele geçirildi

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Iğdır'da yol kontrolü esnasında yapılan aramada kekliklerin canlı olarak ele geçirilmesi amacıyla kurulan tuzak düzenekleri ele geçirilirdi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suveren Jandarma yol kontrol noktasında durdukları bir araçta kurak avında kullanılan 15 kafes, 11 canlı mühre kınalı keklik, 5 tane sarılmış misinadan yapılan keklik yakalamada kullanılan tuzak ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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