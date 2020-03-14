Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi

İHA

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 265 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verildi.

Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 265 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 2 ayrı okulda 265 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi, “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projesi kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapılarak kırmızı düdük dağıtıldı.
Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Katil zanlılarının yakalanma anı drone ...
Bölge ezanı güzel okuma yarışması Iğdır’da yapıldı
YEREL HABERLER Bölge ezanı güzel okuma yarışması Iğdır’da yapıldı
Iğdır’da son bir ayda 80 bin 673 TL trafik cezası uygulandı
YEREL HABERLER Iğdır’da son bir ayda 80 bin 673 TL trafik cezası ...
Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile ...
Iğdır’ın ışıklandırma çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Iğdır’ın ışıklandırma çalışmaları tamamlandı
Iğdır’da İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
YEREL HABERLER Iğdır’da İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif ...
Kaçak keklik avına 15 bin 528 TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak keklik avına 15 bin 528 TL ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X