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Iğdır'da koronavirüs önlemleri

İHA

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Iğdır'da da önlemler alındı.

Iğdır'da koronavirüs önlemleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi Iğdır’da da önlemler alındı.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin sadece "paket servis" ve "gelal" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek, denmesinin ardında Iğdır’da lokantalarda masa ve sandalyeler kaldırıldı.
Diğer yandan Korona Virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa Çıkma Yasağının uygulanmasının ardından Iğdır Belediyesi anonslarla vatandaşları uyardı.
Iğdır’da bazı marketler sebze ve meyveleri ambalajlı şekilde satmaya başladı. Marketler ihtiyaca göre sebze ve meyveleri ambalajlara koyup satışa sundu. Manavlarda ise bu tür önlemlerin alınmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin dün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurmasının ardında Iğdır’daki berber, kuaför, güzellik merkezleri faaliyetlerine geçici süre ile son verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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