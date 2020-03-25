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Iğdır'da 'canlı mühre' ile keklik avlayan 7 şahsa 64 bin 624 lira ceza

İHA

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyü kırsalında Iğdır ve jandarma ekipleri, 'canlı mühre ve tuzaklama yöntemi' ile keklik avlayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Iğdır'da 'canlı mühre' ile keklik avlayan 7 şahsa 64 bin 624 lira ceza

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyü kırsalında Iğdır ve jandarma ekipleri, ‘canlı mühre ve tuzaklama yöntemi’ ile keklik avlayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Taşburun Jandarma Karakolu Komutanlığı canlı mühre kullanılarak kaçak avcılık yapan 7 şahsı tespit etti. Yapılan aramalarda 4 adet canlı mühre, 31 adet doğadan yakalanmış toplam 35 adet keklik ele geçirildi. Şahıslara toplam 64.624 TL idari ve tazminat para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri 7 keklik ve malzemelere el koyarak keklikleri doğaya saldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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