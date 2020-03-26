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Iğdır’da Korunga üretimi teşvik ediliyor

İHA

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu proje kapsamında yüzde 50 İl Özel İdaresi kaynaklarından hibeli % 50'si de çiftçiler tarafından karşılanan 5850 kg. korunga tohumu Tuzluca ilçesindeki çiftçilere dağıtıldı.

Iğdır’da Korunga üretimi teşvik ediliyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu proje kapsamında yüzde 50 İl Özel İdaresi kaynaklarından hibeli % 50'si de çiftçiler tarafından karşılanan 5850 kg. korunga tohumu Tuzluca ilçesindeki çiftçilere dağıtıldı.
Tuzluca İlçesinde yürütülen proje ile hayvancılığın çok önemli olduğu Iğdır’da kaliteli kaba yem üretebilmek amaçlanıyor. Çimlenme ve verim oranı yüksek yerli korunga tohumu yöre çiftçilerine dağıtılarak, kendi işletmelerindeki hayvanlarının beslenebilmesi için gerekli olan kaba yemi kendileri üretmeleri sağlanacaktır.Iğdır Tuzluca ilçesinde ÇKS sistemine kayıtlı 22 üreticiye 5.850 kg tohum dağıtılarak, 585 dekar tarım arazisi yem bitkisi ile buluşturulmuş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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