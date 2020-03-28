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Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)KAYISI üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Iğdır'da, kayısı ağaçları çiçek açtı.

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır Ovası'nda, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Türkiye'de, kayısı üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, baharda çiçek açan kayısı ağaçları fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Mikroklima iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle yıllık yaklaşık 50 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı kentte, çiçek açan kayısı ağaçları bir yandan doğaseverlerin ilgi odağı olurken bir yandan da bölgenin turizmine katkı sağlıyor. Kayısı bahçelerinin çiçek açmasıyla görsel şölen yaşandığını söyleyen Nihat Aras, "İnşallah bu güzellik koronavirüsü unutturur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2020-03-28 10:08:22



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