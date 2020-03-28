Tedavisi biten Puhu kuşu doğaya salındı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Iğdır'da, bir vatandaş tarafından yorgun halde bulunan Puhu kuşu doğaya salındı.

Iğdır Merkez Çakırtaş köyü yakınlarında Haydar Akhan isimli vatandaş tarafından yol kenarında bulunan Puhu kuşu tedavi altını alındı. Yapılan kontrolde herhangi bir probleminin olmadığı görülen Puhu kuşu, sıvı ve yem takviyesi yapıldı. Tedavi altına alınan ve bir süre dinlendirilen Puhu kuşu, daha sonra doğaya salındı.

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