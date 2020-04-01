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Polisten sağlık çalışanlarına sirenli destek

DHA

Polisten sağlık çalışanlarına sirenli destek


Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da polis ekipleri koronavirüsle (Covid-19) mücadele veren sağlık çalışanlarına siren ve alkışlarla destek verdi.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polisz memurları, sağlık çalışanları destek için yola çıktı. Emniyet Müdürlüğü'nden araçlarla çıkarak konvoy oluşturan polis memurları, sirenlerini çalarak saat 21.00'de Melekli Caddesi´ndeki Iğdır Devlet Hastanesi´nin önüne geldi. Covid-19 hastalığına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek veren polisler, burada bir süre araçlarının sirenlerini çaldı. Bir polis memuru, "Iğdır polisi size minnettar, sizi seviyoruz" diye anons yaptı.
Bazı polis memurlarının araçlarından inerek sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdiği etkinlik yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu sırada hastane önüne çıkan sağlık çalışanları da polisleri alkışladı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-04-01 21:39:42

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