Iğdır'da sokaklar dolu



Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına yeterince uyulmadığı gözlendi. Cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekerken, polisler, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısında bulundu.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, evde kalınması çağrıları yapılırken, Iğdır sokakları, kalabalığıyla dikkat çekti. İran, Nahçıvan ve Ermenistan'a sınırı olan kentte cadde ve sokaklar boş kalmadı. Özellikle banka ve PTT şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi. Sıraya girenlerin de 'sosyal mesafe' kuralarına uymadığı ve görevliler tarafından sık sık uyarıldığı görüldü. Kentte polis ekipleri, devriye gezerken, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması için anonslar yaptı. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2020-04-03 09:46:37



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