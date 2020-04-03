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(Görüntülü) Öğretmenlerden cerrahi maske ve yüz koruyucu siperlik

DHA

IĞDIR'da Besti Aydeniz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri cerrahi maske, Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) ise yüz koruyucu siperlik üretimi yapılıyor. 

(Görüntülü) Öğretmenlerden cerrahi maske ve yüz koruyucu siperlik

IĞDIR'da Besti Aydeniz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri cerrahi maske, Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) ise yüz koruyucu siperlik üretimi yapılıyor. 
Iğdır Besti Aydeniz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde maske ihtiyacı yüzünden öğretmenler kolları sıvadı. Moda tasarımı bölümü öğretmenleri atölyede cerrahi maske üretimine başladı. Okul Müdürü Suat Vural, "Kronavirüs nedeniyle okullarımız tail edildi. Maske ihtiyacı olunca öğretmenlerimizle, hizmetli, şoför dahil atölyede maske üretmeye başladık. Yapılan çalışmada günlük yaklaşık olarak 200-300 adet üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz maskeleri İl sağlık Müdürlüğüne vereceğiz. Üretimi artırmak için yeni bir makinenin de siparişini verdik. Maske makinesi kurulumu yapıldıktan sonra üretim kat kat artacak"dedi.
BİLSEM'DE 3D YAZICI İLE SİPERLİK MASKE
Öğretmenlerin cerrahi maske yaptığı Iğdır'da BİLSEM'de 3D yazıcı ile siperlik maske üretimine başlandı. İlk etapta üretilen 50 adet maske Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdür Yardımcısı Yener İldokuz ve Bilişim Öğretmeni Çağrı Toktamışlı, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yüz siperlikli maske üretimi için proje hazırladıklarını söyledi. 
BİLSEM Müdür Yardımcısı Yener İldokuz, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilim Sanat Merkezi'nde, siperlik maskeler üretiyoruz. Bu maskeleri il sağlık müdürlüğüne sağlık çalışanlarımıza dağıtmak üzere müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız bizim için değerlidir" diye konuştu. 
Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu olumsuz günlerde, kötü günlerde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla onların ihtiyacı olabilecek yüz siperlerini 3 boyutlu yazıcılarda ürettik. İl Sağlık Müdürlüğü?ne, sağlık çalışanlarımızın kullanması amacıyla 50 adet yüz siperi teslim ettik. Üretim devam edecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır
2020-04-03 09:48:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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