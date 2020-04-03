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Iğdır Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri

İHA

Iğdır Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid19) önlemleri kapsamında her yer dezenfekte edildi.

Iğdır Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri

Iğdır Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid19) önlemleri kapsamında her yer dezenfekte edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) virüs nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin alınan kararların ardından bir çok duruşmanın ertelendiği Iğdır Adalet Sarayı'nda, dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Uyulması gereken kuralları gösteren afişler adliyenin çeşitli yerlerine yapıştırıldı. Tedbir kapsamında ziyarete kapatılan Iğdır Ceza İnfaz Kurumları'nda da gerekli önlemler alınarak dezenfekte edildi.
Konu ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, “Dünya genelinde devam eden yeni tip korona Covit 19 salgını ile mücadele kapsamında, Adalet bakanlığımızın talimatları ve tavsiyeleri doğrultusunda Iğdır Adliyesi, Iğdır Denetimli Serbestlik müdürlüğü ve Iğdır B Tipi Ceza infaz kurumunda tedbirler en üst seviyede devam etmektedir. Sınır kenti olması hasebi ile Türkiye’de vaka görülmesinden önce uygulamaya başlanılan tedbirler kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm önlemler eksiksiz olarak alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında, Iğdır adliyesi binalarında, Iğdır Denetimli serbestlik müdürlüğünde ve Ceza infaz kurumunda sürekli ve ayrıntılı temizlik yapılmasının yanında haftalık olarak personel ekip ve teçhizatla buharlı dezenfekte ile işlemler yapılmaktadır. Ülke olarak girişilen bu mücadelede Adalet bakanlığımızın tüm birimlerinde olduğu gibi Iğdır Adliyesi ve bağlı kurumlarda Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan tedbirler kapsamında başta adalet hizmeti alan vatandaşlarımızın adliye personellerinin Iğdır Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin ve tutukluların sağlıklarının korunması için yoğun çaba gösterilmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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