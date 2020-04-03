Iğdırlılar “Evde Kalın” çağrısına uymadı

Iğdır’da korona virüs salgınına karşı “Evde Kalın” çağrılarına uymayan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan önlemler her geçen gün artıyor. Tüm önlem ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu. Iğdır’da kaydedilen görüntülerde, ‘Evde Kal’ çağrılarına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurduğu görüldü. Vatandaşların korona virüs tehlikesine karşı aldırış etmeden kalabalık bir şekilde gezmeleri tehlike oluşturdu. Gezenlerin sosyal mesafe kuralına uymaması da dikkat çekti.

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