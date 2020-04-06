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Asimder, 19 İlde tekrar faaliyet yapma kararı aldı

İHA

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'e tepki için faaliyet yapmama kararı aldıkları 19 ildeki faaliyetlerine tekrardan faaliyet gösterme kararı aldıklarını açıkladı.

Asimder, 19 İlde tekrar faaliyet yapma kararı aldı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev’e tepki için faaliyet yapmama kararı aldıkları 19 ildeki faaliyetlerine tekrardan faaliyet gösterme kararı aldıklarını açıkladı.
Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Guliyev’in FETÖ terör örgütü lideri ve üst düzey yetkilileriyle birlikte çekilmiş fotoğrafından dolayı ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey’i mahkemeye şikayet etmesinden dolayı tepki için iki ay önce ASİMDER yönetimi Başkonsolosluğun sorumlu olduğu 19 ilde faaliyet yapmama kararı almıştı. 24 Nisan sözde Ermeni soykırımının yıldönümünün yaklaşması ve Ermeni Diasporasının bölgedeki kripto Ermeniler üzerine faaliyet yapmalarını engellemek için tekrar bölgede faaliyet yapacaklarını açıklayan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “ASİMDER Genel Merkezi olarak yıllardır faaliyet gösterdiğimiz, ‘Van, Iğdır, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Artvin ve Hakkari’ illerimizde Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev’in şahsıma ve ASİMDER’e açmış olduğu davalar kendi kişisel davalarıdır. Kişiye kızıp dava terk edilmemelidir. Biz bu faaliyet durdurma kararıyla bazı yerlere vermek istediğimiz mesaj maksadına ulaşmıştır. 1915 olayları sözde Ermeni soykırım ve sözde Batı Ermenistan hayali kuran Avrupa, ABD ve Rusya destekli Ermeni Diasporası bölgede faaliyetlerine hız vermesini engellemek için tekrardan Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan Azerbaycan Kars Başkonsolosluğuna ait 19 ilde ve her yerde ASİMDER genel merkezi olarak faaliyet yapma kararı almış bulunmaktayız” dedi.
ASİMDER’in hiçbir engelin önünde yılıp kaçmayacağını tüm Ermeni Diasporası ve destekçileri Avrupa, ABD ile Rusya öğreneceğini belirten Gülbey, “ASİMDER kurulduğu günden beri faaliyetlerini engellemek için her türlü yola başvuran Ermeni diasporası ve yandaşları hiçbir zaman engellemeyi başaramadılar. Yine ASİMDER üzerinde engelleme planları yapanların tüm planları boşa çıkacaktır. Küçük beyinler kişilerle, büyük beyinler ise davalarla uğraşırlar. ASİMDER her zamanki gibi davasının peşinde olacaktır” şeklinde konuştu.

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