Iğdır´da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen hastalar çiçeklerle uğurlandı

<br>Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da koronavirüs tedavisi tamamlanan 18 kişi sağlık çalışanları tarafından çiçeklerle evlerine uğurlandı.<br>Iğdır Devlet Hastanesi´nde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin tedavisi tamamlandı. İyileşen 18 kişi bugün alkışlar ve çiçekler arasında uğurlandı. Evlerine gitmek üzere hastaneden ayrılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başhekim Raşit İlhan, "Kuralları biliyorsunuz, kendi sağlığınızı ve etrafımızdaki insanların sağlığını korumak adına 14 gün evinizden hiçbir şekilde dışarı çıkmamalısınız. Bizler, sizlerin hizmetinizdeyiz. Sizlerden ricamız herhangi bir şikayetiniz olduğunda bize ulaşmanız" dedi.<br>Sağlık ekiplerinin hastane çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN<br>2020-04-07 20:54:23<br>

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