Iğdır'da sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı

Iğdır'da Covid19 salgını dolayısıyla beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için çevreye yem ve su bırakıldı.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı. İçişleri Bakanlığı´nın sokak hayvanları genelgesi kapsamında başlatılan çalışma ile sokak hayvanlarının beslenmesi için çevreye yem ve su bırakıldı.

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