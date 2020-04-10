Ermenistan'a yardım gönderen Çin'e 'Ağrı Dağı' tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ermenistan'a yardım gönderen Çin'e 'Ağrı Dağı' tepkisi

DHA

Ermenistan'a yardım gönderen Çin'e 'Ağrı Dağı' tepkisi

<br>Özkan AYDIN /IĞDIR, (DHA)TÜRKİYE Azerbaycan Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Çin'in Ermenistan'a gönderdiği sağlık malzemeleri üzerinde Ağrı Dağı adının yer almasına "Çin hükümeti, bu hareketi ile Ermenistan'ı kendilerine dost, Türkiye'yi ise düşman ilan etmiştir" diyerek, tepki gösterdi.<br>Koronavirüs salgını sebebiyle Çin, Ermenistan'a yardım kolileri gönderdi. Koliler üzerinde yer alan "Dostluğumuz Ağrı Dağı'ndan daha yüksek ve Yangtze Nehri'nden daha uzun olsun" ifadesine Türkiye Azerbaycan Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, tepki gösterdi. Ünsal, "Çin devletinin, yaptığı bu hareketle Türkiye sınırlarında bulunan Ağrı Dağı'nı Ermenilere aitmiş gibi göstermesi kabul edilir bir hareket değildir. Ağrı Dağı Türk sınırları içinde özbeöz Türk dağıdır. Yıllardan beri Ağrı Dağı'nda gözü olan Ermenilere Ağrı Dağı adı hatırlatma yapılarak, yardım kolisi göndermek Türkiye sınırlarına kabul edilemez hakarettir. Türk Dışişleri Bakanlığı bu konuda Çin büyükelçisini çağırarak, gereken tepkiyi vermelidir. Çin devleti yaptığı bu hatadan dolayı Türkiye'den derhal özür dilemelidir" diye konuştu. <br>Ünsal, "Çin hükümeti bu hareketi ile Ermenistan'ı kendilerine dost, Türkiye'yi ise düşman ilan etmiştir. Şu bilinmeli ki Ermenilerin gözü ne kadar Ağrı Dağı'nda olursa olsun, ne kadar paralarına Ağrı Dağı'nın resmini koysalar da Ağrı Dağı Türk milletinin bir toprak parçası ve dağıdır. Ermenilere verilecek bir tek çakıl taşımız bile yoktur. Çin devleti yaptığı bu hatadan dolayı Türkiye'den derhal özür dilemelidir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN<br>2020-04-10 14:07:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asimder: “Ermenistan Türk vatandaşlarına kimlik veriyor”
YEREL HABERLER Asimder: “Ermenistan Türk vatandaşlarına kimlik ...
Iğdır'da sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı
YEREL HABERLER Iğdır'da sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı
Minik yürekler harçlıkları ile kampanyaya destek oldu
YEREL HABERLER Minik yürekler harçlıkları ile kampanyaya destek oldu
(Görüntülü) 155'i arayıp kumbaralarını verdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) 155'i arayıp kumbaralarını verdiler
155'i arayıp kumbaralarını verdiler
YEREL HABERLER 155'i arayıp kumbaralarını verdiler
Biz sizler için sahadayız
YEREL HABERLER Biz sizler için sahadayız
(Görüntülü) Yer sofrasında online ders anlatıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yer sofrasında online ders anlatıyor
Yer sofrasında online ders anlatıyor
YEREL HABERLER Yer sofrasında online ders anlatıyor
Iğdır Üniversitesinden ‘Türkiye’m evinde kal' videosu
YEREL HABERLER Iğdır Üniversitesinden ‘Türkiye’m evinde kal' videosu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X