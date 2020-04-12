Iğdır’da şehitlikler çiçeklerle süsleniyor

Iğdır’da şehitlikler ve okul bahçeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştirilen çiçeklerle süsleniyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 yıl önce kurulan ve kurulduğu günden beri sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliğinde çiftçilere öncülük eden seralarda yetiştirilen çiçekler, baharın gelişi ile birlikte kentte bulunan Şehitlik ve Okulların bahçelerini süslemeye başladı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yetiştirilen mevsimlik süs bitkileri Şehit Mehmet Çavuş Anıt Mezarının çevre düzenlemesinde kullanıldı. Ayrıca üretilen çiçekler bahçesi olan bir çok kurum ve özellikle Okulların bahçelerini süslemeye devam ediyor.



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