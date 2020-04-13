Yaralı Puhu kuşu tedavi altına alındı

Iğdır'da, bir vatandaş tarafından bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır Merkezde Cahit Atış isimli vatandaş tarafından bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı. Haber vermesi üzerine yorgun düşen Puhu yırtıcısı ekipler tarafından teslim alındı. Yapılan kontrolde her hangi bir probleminin olmadığı görülen Puhu kuşu, sıvı ve yem takviyesi yapılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan ve bir süre dinlendirilen Puhu kuşu daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi. Ekipler, Puhu kuşunu bulan Cahit Atış’a teşekkür etti.

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