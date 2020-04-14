Iğdır'ın Halfeli beldesindeki 1 sokak karantinaya alındı

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<br>Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)-IĞDIR'ın Halfeli beldesindeki 1 sokak, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan Tuna Sokak'ya yaşayan ailede koronavirüs teşhis edildi. Bunun üzerine Tuna Sokak'ın karantina altına alınmasına karar verildi. Sokak, jandarma tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı. <br>Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Ergin Sarıtaş, koronavirüs vakası üzerine Tuna Sokak'ta yaşayan 57 kişiye test yapıldığını, bu testlerin tamamının negatif çıktığını bildirdi. FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ<br>2020-04-14 17:25:12<br>

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