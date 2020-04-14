Koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nin Bahçeli Evler Mahallesindeki Tuna Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs vakaların görülmesi üzerine karantina altına alındı.<br>Iğdır kent merkezindeki bir lokantada çalışan kişi ve ailesinde koronavirüs çıkması nedeniyle karantina kararı alındığını söyleyen Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Ergin Sarıtaş, sokağa giriş-çıkışların ikinci bir emre kadar yasakaldığını söyledi. Muhtar Sarıtaş, Tuna Sokakta oturan 57 kişiye de test yapıldığını ve bunların negatif çıktığını belirtti.<br> Tuna Sokağın giriş ve çıkış noktalarına güvenlik şeridi çeken jandarma önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır <br>2020-04-14 17:50:17<br>

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